Marília Denardin Budó lança seu novo livro na Bamboletras

Hoje, a escritora gaúcha Marília Denardin Budó lança sua mais recente obra, Mídias e discursos do poder - Estratégias de legitimação do encarceramento da juventude no Brasil (Editora Revan, 504 págs., R$ 76,00). Os autógrafos acontecem na Livraria Bamboletras (Lima e Silva, 776), às 18h.

Com prefácio assinado por Sylvia Moretzsohn, o livro traz uma análise sobre discursos midiáticos relacionados à criminalidade infantojuvenil, buscando simplificar a compreensão sobre temas muitas vezes pouco entendidos pela população brasileira. A autora ainda propõe caminhos para a democratização da comunicação no País. O texto é resultado da tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR.