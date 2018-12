Mostra Gema recebe apresenta 11 espetáculos musicais

No sábado e no domingo, a partir das 17h, o Vila Flores (São Carlos, 753) recebe um festival que contempla a diversidade da música dos povos que formam a herança cultural do Sul do Brasil. A Mostra Gema apresenta 11 espetáculos musicais em que tradição e inovação se misturam, apresentando a riqueza da música regional e popular, com entrada franca.

Em shows criados especialmente para este evento, as atrações são Nilton Vaqueiro, Tribo Carnavalesca Os Comanches, Pâmela Amaro, Batidão dos Garotos, Rafa 16 & Caco Velho Ensemble, Diih Neques, Nina Fola, Quilombolas de Arroio do Meio, Bonitinho, Goela Seca, João Pedro Cé e Banda Quadril.