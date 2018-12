Jazz e romantismo de Ivan Lins volta a Porto Alegre no Teatro Bourbon Country

O cantor, compositor e pianista Ivan Lins volta a Porto Alegre para mostrar a romântica batida brasileira que influencia grande parte do jazz contemporâneo nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O show ocorre no Teatro de Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), na sexta-feira, às 21h, mostrando seus maiores sucessos. Ingressos entre R$ 60,00 e R$ 200,00 à venda na bilheteria do local e pelo site www.uhuu.com.