Colette é a nova obra de Wash Westmoreland

Coprodução entre Estados Unidos e Reino Unido, o drama Colette retrata a vida da escritora e atriz francesa Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954). Dirigido por Wash Westmoreland (Para Sempre Alice) e estrelado por Keira Knightley (Orgulho e preconceito), o longa-metragem aborda o relacionamento da protagonista com o marido Willy (Dominic West) - escritor e editor Henry Gauthiers-Villars - e sua luta pela propriedade intelectual e pelos papéis de gênero no início do século XX.

Marcada por aventuras, polêmicas e enfrentamentos ao status quo da sociedade francesa da época, Colette escandalizou a cidade de Paris com seu comportamento desafiador e com sua obra artística, composta por romances femininos e por sua atuação nos palcos. Ela foi uma das principais vozes feministas da cultura europeia no período.

A jovem do interior Sidonie-Gabrielle Colette casou-se com o carismático e egocêntrico escritor Willy, 14 anos mais velho. Rapidamente, foi introduzida ao mundo artístico de Paris, onde teve sua criatividade estimulada e capitalizada pelo marido, que a colocou para escrever livros em seu nome. O sucesso da série Claudine deixou Willy famoso, e transformou ambos em um célebre casal moderno.

Mas, a falta de reconhecimento pelo seu trabalho, no entanto, começou a incomodar Colette. O casamento entrou em declínio, alimentado pelas infidelidades do marido e pelo crescente interesse da esposa pelas mulheres. Num momento de desespero para pagar suas dívidas, Willy decidiu sabotá-la, mas ela já havia desenvolvido sua autoconfiança e recursos próprios, chegando a ser candidata ao Prêmio Nobel em Literatura.

O filme é um dos fortes candidatos à estatueta do Oscar e grande promessas para o Globo de Ouro.