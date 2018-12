Em busca do leitor perdido: livrarias e editoras se reinventam para driblar crise

Amanda Jansson Breitsameter

"Ser livreiro em 2018 é ser quase um super-herói." A comparação pode parecer extrema, mas, de acordo com o proprietário da rede de livrarias Cameron, Delamor Sader D'Ávila Filho, é a realidade dos profissionais do setor no País atualmente. E não é para menos. O mercado editorial brasileiro levou um tombo: em menos de um mês, duas das maiores redes varejistas do ramo entraram com pedido de recuperação judicial.

Em outubro, a Livraria Cultura, dona de 15 lojas no Brasil, fez o pedido alegando uma "crise do mercado editorial" e anunciando a manutenção de "poucas, mas ótimas lojas físicas", passando a dar mais destaque para o mercado eletrônico. Em novembro, foi a vez de uma das suas principais concorrentes, a Saraiva, entrar com o mesmo pedido, depois de anunciar o fechamento de cerca de 20 lojas e a demissão de 700 funcionários. Juntas, as duas gigantes do mercado livreiro respondem por cerca de 40% das vendas do setor, mas acumulam uma dívida com editoras que chega a R$ 360 milhões.

E a crise não parece ser limitada apenas aos colossos do varejo literário. Conforme dados do Ministério do Trabalho compilados pela Fecomércio-RS, o Rio Grande do Sul foi o segundo estado que mais fechou livrarias e papelarias entre 2007 e 2017, com encerramento das atividades de quase 2.450 estabelecimentos, atrás apenas de São Paulo, onde foram fechadas mais de 8,7 mil lojas de livros e papelaria. No Brasil, foram mais de 21 mil estabelecimentos fechados. Só em 2017, o País fechou cerca 3,6 mil lojas do setor, quase 10 por dia.

A redução acumulada de mais de 25% no preço médio do livro neste ano, chegando a R$ 38,78 em outubro, impulsionou a alta de 5,70% em volume de vendas do setor até aquele mês, segundo dados do Painel das Vendas de Livros do Sindicato Nacional Editores Livreiros (Snel).

Ainda assim, o período de comemoração foi curto, com o impacto dos resultados recentes de Saraiva e Cultura jogando um balde de água fria sobre os empreendedores do setor e podendo reverter os dados positivos até o fim do ano. A Saraiva, por exemplo, teve queda de 19,4% na receita bruta no terceiro trimestre do ano, com prejuízo de R$ 66,6 milhões. Entre as que ainda conseguem se manter em operação, o momento parece ser de redefinir estratégias e, a passos de formiguinha, tomar medidas para atrair os leitores, em um mercado desacreditado e apreensivo.

O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), Isatir Bottin Filho, acredita que outras operações podem absorver o mercado deixado pelas gigantes, mas para isso é preciso se reinventar. "Os pequenos livreiros podem ter uma oportunidade para crescer, ocupar um espaço maior do que vêm ocupando atualmente, mas é preciso se remodelar, trabalhar com os pontos fortes das pequenas livrarias, como o atendimento qualificado, por exemplo", defende Bottin Filho, que aponta como bom trunfo o resultado recente da última Feira do Livro de Porto Alegre, com alta de 9% nas vendas, acima da média do setor.

Imersos em uma crise que parece profunda e estrutural, sebos, livrarias e editoras focam ambientes mais convidativos, para manter o cliente mais tempo dentro da loja, além da qualificação do atendimento e o aumento de sua participação em feiras de rua e de shopping centers. "As pessoas ainda querem consumir livros, e o papel do livreiro agora é estar conectado com o seu cliente e ter um acervo qualificado para oferecer ao leitor o que ele quer comprar", analisa Bottin Filho.

Nada disso parece ser tarefa fácil. De acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo Instituto Pró-Livro em 2016, cada brasileiro lê, em média, 4,96 livros por ano - 2,53 lidos apenas em partes. Além das dificuldades econômicas que freiam os gastos, a concorrência da literatura parece estar principalmente nos aparelhos e dispositivos eletrônicos. A pesquisa aponta que a televisão é o passatempo preferido do brasileiro, com 73% da preferência. Os livros figuram em um distante nono lugar, atrás de atividades como usar a internet e acessar as redes sociais. Mesmo assim, a falta de tempo é apontada por 32% do público geral como motivo para não ler mais.

Apesar das diferentes formas de lidar com o momento problemático do mercado e atrair os clientes de volta para as lojas, um ponto para ser consenso entre livreiros e editores: é preciso buscar, acima de tudo, a retomada do hábito da leitura, reencontrar o leitor e o tempo de leitura e reforçar o papel da literatura no crescimento pessoal e profissional.