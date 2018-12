Embate verbal

Antonio Gonzalez e Eliane Giardini encenam Peça do casamento no Theatro São Pedro FERNANDO YOUNG/DIVULGAÇÃO/JC

Finalizando as comemorações dos 160 anos do Theatro São Pedro, Porto Alegre recebe, de sexta-feira a domingo, o espetáculo Peça do casamento, de Edward Albee. Guilherme Weber assina a adaptação do texto e a direção da montagem - no elenco, estão Eliane Giardini e Antonio Gonzalez. Sessões às 21h, com ingressos entre R$ 40,00 e R$ 120,00.

Passados 30 anos desde a estreia do texto, Peça do casamento chega à capital gaúcha mostrando como a dramaturgia de Albee trabalha questões atemporais e intrínsecas às relações sociais e afetivas. O autor faz do embate entre um marido e uma esposa um jogo de metalinguagem e desconstrução do gênero "peça de relacionamento".

Após trinta anos juntos, uma crise obriga um casal a revisar suas vidas e os embates que se seguem forçam os dois a aprender algo sobre si mesmos e sobre o outro. Eliane e Gonzales interpretam os personagens.

A montagem é uma produção da Quintal Produções, da gaúcha Valencia Losada e da mineira Verônica Prates. A cenografia é assinada por Daniela Thomas e Camila Schmidt e a iluminação é do premiado Beto Bruel.