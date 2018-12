Sessão especial na Capitólio exibe longa Tinta bruta

Hoje tem uma sessão especial na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085). Na faixa das 20h, será exibido Tinta bruta, de Filipe Matzembacher e Márcio Reolon, seguido de debate com os diretores. O valor do ingresso é R$ 10,00, com meia-entrada para estudantes e idosos. A partir disso, o filme ganha outras sessões no local às 16h nos dias 13, 14, 18 e 19 de dezembro.

Estreia da semana, o título premiado em festivais vem sendo apontado como um dos grandes destaques do cinema brasileiro em 2019. No enredo, o protagonista Pedro é forçado a lidar com a mudança da irmã para o outro lado do país, enquanto responde a um processo criminal. Sozinho no escuro do seu quarto, ele dança coberto de tinta neon, enquanto milhares de estranhos o assistem pela webcam.