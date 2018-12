Paz e amor

Inspirado na cultura hippie (que pregava o amor e a liberdade e a não violência), a Orquestra Villa-Lobos apresenta hoje o espetáculo Paz & Amor, no Auditório Araújo Vianna, com entrada franca, às 20h. Ingressos podem ser retirados na bilheteria do local.

A apresentação reúne mais de 120 participantes, entre músicos da orquestra e convidados, que vão transitar pelo musical Hair (1968) e pela diversidade de linguagens musicais, como rock, reggae, rap, samba e choro, entre outros ritmos. A orquestra é formada por 42 jovens músicos - de 11 a 25 anos - em naipes de flautas doces, violinos, violas, violoncelos, piano, violão, baixo elétrico, cavaquinho e percussão.