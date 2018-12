Vozes alternativas musicais no Teatro Renascença

De hoje a quinta-feira, o Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307) recebe a Mostra Independente de Música, que reúne álbuns lançados neste ano. O evento começa às 21h, com o show do cantor Poty, seguido pela apresentação de Paola Kirst. Os ingressos são vendidos no valor de R$ 40,00 (uma noite) e R$ 50,00 (pelas três noites).

O objetivo é juntar artistas independentes com destaque na cena musical. Amanhã, as atrações são Dona Conceição (19h30min); João Salazar (21h); e Musa Híbrida (22h). Na quinta-feira, Thiago Ramil (21h); e Trabalhos Espaciais Manuais (22h) estarão no palco do Renascença.