Violas ao Sul é atração na Fundação Ernesto Frederico Scheffel

O sentimento pela viola de 10 cordas reúne os artistas Angelo Primon, Mário Tressoldi, Oly Jr. e Valdir Verona no show gratuito Violas ao Sul, que ocorre hoje, na Fundação Ernesto Frederico Scheffel (General Daltro Filho, 911), em Novo Hamburgo, às 20h.

O encontro inédito de violeiros imprime os sotaques de diversas regiões do Sul do Brasil a partir do instrumento. Primon apresenta elementos mouros em uma técnica apurada; Tressoldi conta com as cordas litorâneas; enquanto Oly toca com a sonoridade e característica dos blues e Verona traz a música gaúcha serrana.

Juntos, o quarteto apresenta canções autorais e clássicas gaúchas e brasileiras, bem como da música contemporânea. Também ocorre hoje uma oficina, às 16h, com inscrições pelo e-mail culturanh@novohamburgo.rs.gov.br.