Apresentações marcam 40 anos do Ballet Vera Bublitz

O clássico e o contemporâneo se misturam na mais nova montagem do Ballet Vera Bublitz. Carmina Burana e Alice marcam as celebrações pelos 40 anos da tradicional escola de dança gaúcha. O espetáculo ocorre neste domingo (2), em dois horários - às 15h e às 19h - no Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8.787). Ingressos entre R$ 130,00 e R$ 200,00 à venda na sede do balé (rua Cel. Corte Real, 227).

Na abertura, três fragmentos de Carmina Burana - A fortuna, A primavera e A taberna - apresentam a intensidade dessa obra musical inspirada nos poemas de Carl Off, já encenada pelo Ballet Vera Bublitz em 2014.

Na sequência, vem a montagem inédita de Alice, da obra de Lewis Carroll, que inspirou a animação da Disney e a apresentação do Royal Ballet. Comandado por Vera e sua filha Carlla Bublitz, o grupo é responsável pela formação de milhares de bailarinos gaúchos em toda sua trajetória.