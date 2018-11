Bordados feministas são tema de exposição no Obra Café

Bordados de temática feminista, com um toque de humor, política e autoconhecimento, ganham as paredes do Obra Café (Av. Osvaldo Aranha, 426) a partir desta quinta-feira (29). A mostra A revolução será bordada é a primeira exposição individual da artista têxtil e fotógrafa Bruna Antunes.

No local estão exibidas peças recentes e obras de acervo produzidas a partir de 2017, usando bordado e aquarela em tecido. As peças são criações próprias, mas alguns bordados possuem ilustrações de outras artistas, como Juliana Mota, Isadora Jacoby, Sharisy Pezzy e Élin Godois.

Todos os bordados estarão à venda e possuem valores que variam entre R$ 70,00 e R$ 300,00. A mostra fica em exibição até o dia 5 de janeiro de 2019.

Bruna Antunes é a criadora do Bordado Empoderado. O projeto ensina a arte do bordado através de cursos, palestras, colaboração com ONGs e grupos de mulheres, além de parcerias com marcas. Desde 2016, mais de 1,2 mil alunas e alunos já participaram da atividade.