Darma Lóvers celebra 20 anos em show no Ocidente nesta quinta

Com vocalistas Irinia e Nenung, banda com traços de psicodelia já lançou oito álbuns RAUL KREBS/DIVULGAÇÃO/JC

Nesta quinta-feira (22), no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), a banda Os The Darma Lóvers celebra 20 anos, às 22h, com ingressos a R$ 30,00 (antecipados) e R$ 40,00 (na hora), dentro do projeto Ocidente Acústico.

A formação, que iniciou com a dupla de vocalistas Irinia e Nenung, se mantém inalterada há 18 anos: Marcelo Fornazzo na guitarra, Thiago Heinrich no baixo, compositor e violonista Jimi Joe, pianista Avicente e percussionista Duda Guedes. O convidado da noite para a mandala sonora é o guitarrista Dado Villa-lobos - que se tornou parceiro criativo constante de Nenung.

Juntos por quase duas décadas, a marca do grupo é de uma radical despretensão combinada com uma simplicidade zen na forma, além do colorido psicodélico presente na estética e na tonalidade das composições. Foram seis álbuns lançados no Brasil e dois na França, por onde excursionaram em 2008. Tendo por base o centro budista de Três Coroas, a prioridade do grupo é de práticas meditativas e contemplativas que resultam em forma de música.