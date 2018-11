Morre Aldyr Schlee, criador da camisa canarinho da Seleção Brasileira

Guilherme Kolling

Morreu nesta quinta-feira (15), aos 83 anos, o escritor, jornalista, tradutor, desenhista e professor Aldyr Garcia Schlee. Dono de uma vasta obra literária, especialmente de contos, o autor venceu diversas vezes o Prêmio Açorianos de Literatura. Apesar de seu reconhecido trabalho como escritor, Schlee ganhou popularidade por ter sido o criador do desenho da camisa canarinho da seleção brasileira de futebol.

Natural de Jaguarão, estava radicado há décadas em Pelotas, mas ultimamente passava boa parte do tempo em seu sítio em Capão do Leão. Ele seguia produzindo, escrevendo e palestrando pelo Rio Grande do Sul. Participou da Festipoa Literária neste ano e também esteve em Porto Alegre, no início do mês, para lançar, no Margs, seu mais recente livro, O Outro Lado – Noveleta Pueblera (Editora Ardotempo, 152 páginas).

Além da literatura, outra paixão de Schlee era o futebol, o que se reflete em sua obra, com diversas narrativas que têm o esporte como tema, além do premiado livro Contos de Futebol. O Brasil de Pelotas, time pelo qual torcia, divulgou uma nota, no Twitter, na noite desta quinta-feira (15), lamentando a morte de seu ilustre torcedor.

A relação de Schlee com o futebol vai além disso. Após a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950, ele venceu o concurso que definiu a nova camisa da seleção, em 1954, quando era estudante e tinha apenas 19 anos.

Embora sempre fosse questionado em entrevistas sobre a camisa canarinho, ele dizia que sua relação com a seleção se restringia ao concurso em que participou. Em 2016, em entrevista à Folha de S.Paulo, questionou o uso das camisetas em manifestações anticorrupção, apontando a CBF como uma entidade corrupta.

Foi professor universitário da Católica de Pelotas (UCPel), também lecionou em colégios e chegou a ser preso por suas posições políticas durante a ditadura militar. Como jornalista, trabalhou no jornal Última Hora e venceu o Prêmio Esso de Jornalismo.

O jornal Diário Popular, de Pelotas, noticiou que o escritor faleceu por volta das 20h30min, e que estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa. A prefeita da cidade, Paula Marcarenhas decretou luto de três dias pela morte do escritor.