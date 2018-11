Espetáculo baseado em obra de Albert Camus estreia nesta sexta em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (16), estreia no Instituto Ling o espetáculo Comunidade, com concepção, atuação e direção do escritor e ator Ismael Caneppele. A peça terá sessões nas sextas-feiras, às 20h, e sábados, às 18h, até 1 de dezembro.

Baseado no livro O estrangeiro, do escritor Albert Camus, Comunidade é uma performance teatral na qual Caneppele encena o próprio mergulho na persona de Camus, tendo como espinha dorsal a vida desse argelino de "pé negro", um dos mais importantes pensadores do absurdo.

O espetáculo é um solo que faz uso das tecnologias de luz, som e projeção, para atualizar os conflitos propostos por Camus na primeira metade do século passado, transbordando os limites entre ficção e realidade. Os ingressos custam R$ 40,00.