Monólogo na CCMQ

O monólogo A fome, escrito por Marcos Contreras e Sissi Betina Venturin (com Sissi na atuação), retorna para duas sessões nesta quarta e quinta-feira, às 20h, no Teatro Carlos Carvalho da CCMQ (Andradas, 736). Os ingressos, a R$ 40,00, estão à venda no local uma hora antes do espetáculo.

Entre revelações pouco palatáveis e a exposição de uma fome voraz pela vida, A fome incorpora circunstâncias míticas e críticas sobre o feminino numa performance-limite entre o ritual e o cyber. A direção é de João de Ricardo.