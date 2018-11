Colorido indígena é atração em exposição na capital gaúcha

Em sua primeira mostra individual na galeria Bolsa de Arte (Visconde do Rio Branco, 365), Xadalu apresenta Fauna Guarani. A exposição gratuita, composta por pinturas, instalações, fotografias e cartazes, abre nesta terça-feira (13), às 19h.

Com este projeto, que já recebeu destaque nas ruas e agora vai para o ambiente interno, o artista busca realizar uma incursão pela mitologia Mbyá-Guarani, aprofundando uma relação estabelecida há mais de década com a cultura e as comunidades indígenas.

Iniciando o trabalho a partir dos significados e das formas escultóricas que os Mbyá-Guarani emprestam aos animais, Xadalu fornece um tratamento gráfico a esse imaginário e suas representações, fazendo uso das linguagens da arte urbana com os cartazes e adesivos. A intenção do artista é ilustrar como seriam os animais em uma invasão da cidade.