Concerto minimalista tem entrada franca na Ufrgs

Com obras próprias e também de compositores como Terry Riley, Steve Reich e Philip Glass, o concerto 50 Minimal, de Dimitri Cervo e Aurélio Edler-Copes, acontece hoje, a partir das 20h, no Auditorium Tasso Corrêa do IA/Ufrgs (Senhor dos Passos, 248). A entrada é franca.

O projeto é uma celebração ao movimento minimalista e suas ressonâncias na produção musical no mundo e no Rio Grande do Sul. Cervo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), é reconhecido como um dos mais inventivos e destacados compositores brasileiros. Sua atuação musical abarca a composição, e, como intérprete de sua obra, a regência e o piano.

Edler-Copes é bacharel em violão (Ufrgs) e em composição pelo Centro Superior de Música do País Basco, entre outras especializações. Em Pelotas, a atividade acontece no próximo dia 12, às 20h, no Auditório 2 do Centro de Artes da UFPel.