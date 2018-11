Felipe Karam apresenta álbum solo nesta quarta em Porto Alegre

O violinista gaúcho Felipe Karam faz show de lançamento do seu primeiro álbum solo nesta quarta-feira (7) à noite. A apresentação acontece a partir das 20h, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), com entrada franca.

Batizado De sol a sol, o disco é a síntese de 20 anos de uma carreira construída no Brasil e na Inglaterra. As 11 faixas formam o repertório da apresentação, e passeiam por gêneros como choro, samba, jazz e ritmos regionais. Entre elas, constam homenagens a Dominguinhos e Pixinguinha, composições de amigos e parcerias.

Ao vivo, o músico Karam é acompanhado por Max Garcia ao violão, Everson Vargas no contrabaixo acústico e Sandro Bonato na bateria. Estão previstas participações especiais de Samuca do Acordeon, Flávia Domingues (alaúde) e Bruno Coelho (percussão).

A discografia do violinista conta com três trabalhos de músicas autorais com o grupo Pocket Caravan e um disco de choro e samba com o grupo Caratinga.