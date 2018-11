Concerto celebra 40 anos da Fundação Ernesto Frederico Scheffel, em Novo Hamburgo

Fundação está localizada no bairro histórico de Hamburgo Velho, em um casarão do século XIX MARTA ARAUJO CONTEÚDO/DIVULGAÇÃO/JC

A Fundação Ernesto Frederico Scheffel, em Novo Hamburgo, realiza nesta segunda-feira (5) um concerto dentro das comemorações dos 40 anos da instituição. A partir das 20h30min, a obra de Vivaldi será apresentada pela Camerata Presto e pelo Cora Presto. A entrada é franca.

O grupo apresenta Gloria RV 589, escrito por Antonio Vivaldi, que exibe a riqueza e os contrastes do estilo barroco. A anunciação do coral de abertura é seguida pelo mais contemplativo Et in terra pax, em si menor, que por sua vez dá lugar a um alegre dueto feminino. A obra alterna seções corais e solos de ponta a ponta e, após uma breve retomada do tema de abertura, uma fuga coral vigorosa baseada no Glória e leva a uma conclusão triunfante.

A Fundação Ernesto Frederico Scheffel está localizada no bairro histórico de Hamburgo Velho, em um casarão do século XIX. Seus três andares contam com um acervo do artista composto de 385 obras, expostas e guardadas num espaço físico de 2.840 metros quadrados. Mais informações pelo telefone (51) 3593-6233.