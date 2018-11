Feira do Livro - Destaques do feriadão

Quinta-feira

19h: abertura oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. No Teatro Carlos Urbim.

Sexta-feira

14h30min: A República Checa por seus livros: Cara liberdade, de Zdenek Korecek. No Auditório do Margs.

17h30min: Abertura oficial da Cordelteca Leandro Gomes de Barros. Na Biblioteca Moacyr Scliar, no Memorial do Rio Grande do Sul.

17h30min: No rastro do autor, a experiência de entrevistar escritores, com Giovanni Ricciardi e Antônio Hohlfeldt. No Centro Cultural CEEE Erico Verissimo.

Sábado

14h30min: A República Checa por seus livros: A guerra das salamandras, de Karel Capek. No Auditório do Margs.

15h30min: apresentação da patrona da 64ª Feira do Livro, Maria Carpi, em encontro com patronos de feiras anteriores e com patronáveis. No Salão de Bridge do Clube do Comércio.

16h: Lançamento do livro Casa do Artista Riograndense, conversa com Carla Beatriz Menegaz e Wilson Roberto Gomes. No Museu da Comunicação Hipólito José da Costa.

19h: Literatura consciência e encantamento - show/recital comemorando os 80 anos do poeta Luiz Coronel. No Centro Cultural CEEE Erico Verissimo.

Domingo

15h30min: República Checa por seus livros - Meninas do Quarto 28, apresentação de Karen Zolko do livro de Hannelore Brenner. No auditório do Margs.