A morte antes do patronato da Feira do Livro

Márcio Pinheiro, especial para o JC

Em 1984, a Feira do Livro de Porto Alegre chegava à trigésima edição e a diretoria da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) resolveu mudar uma de suas mais sólidas tradições. Desde a 11ª edição, em 1965, quando foi criada a figura do patrono, o homenageado anual era alguém que cumprisse pelo menos dois desses requisitos: ser uma figura representativa do universo literário e já ter morrido. Assim, o primeiro homenageado foi Alcides Maya, seguido por outros nomes importantes da cultura gaúcha, como João Simões Lopes Neto, Alceu Wamosy, Caldas Jr., Athos Damasceno Ferreira e Auguste Saint Hilaire. Por este critério, José Bertaso, em 1983, foi o último escolhido. A partir de então a diretoria determinou que a metodologia fosse alterada. O homenageado agora passaria a ser uma pessoa viva. A lógica era das mais claras: no seu trigésimo aniversário, a Feira do Livro pretendia homenagear um de seus fundadores, Mauricio Rosenblatt, na época com 76 anos.

Em 1985, outro nome inquestionável, o poeta Mario Quintana, então com 79 anos, seria o escolhido. Porém, ao morrer em março de 1986, relativamente jovem aos 65 anos e em plena atividade política e intelectual, Josué Guimarães tornou-se um protagonista quase único de uma injustiça involuntária: foi um dos grandes autores da literatura gaúcha que nunca chegou ao patronato da mais relevante das feiras do livro de seu Estado. "O nome dele certamente seria um dos próximos. Infelizmente não deu tempo", lamenta Jussara Rodrigues, na época livreira e desde 1988 integrante da diretoria da Câmara Rio-Grandense do Livro. "Josué seria um candidato natural ao título", acrescenta Roque Jacoby, ex-secretário da Cultura de Porto Alegre e ex-presidente da CRL.

Josué Guimarães foi uma figura interessante da vida cultural e política do Rio Grande do Sul. "Ele ia além de sua carreira literária. Era uma figura da cidade e do Estado, uma persona pública de grande experiência, um cara daqueles cuja biografia ainda ressoa à resistência à Segunda Guerra Mundial, e também ao apoio ao brizolismo, à legalidade. Um filme feito na Universidade de Passo Fundo sobre ele dá bem essa sensação de ter sido um sujeito de forte presença", destaca Luís Augusto Fischer, professor de Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e patrono da Feira do Livro de 2013.

Versátil e atuante, Josué era admirado pelos amigos e respeitado pelos adversários. Entre as décadas de 1940 e 1980, esteve presente nos principais acontecimentos políticos, jornalísticos e culturais, deixando sua marca e ajudando a criar dezenas de livros, projetos, propostas e ideias. "Josué Guimaraes foi uma pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer. Um democrata, perseguido pela ditadura o tempo todo, mas que jamais vacilou ou fez concessões. Esteve na clandestinidade, foi para o exílio e sempre foi o mesmo homem; uma inteligência brilhante, um senso de humor extraordinário, generoso, amigo dos seus amigos", lembra, emocionado, Ivan Pinheiro Machado, que à frente da L&PM, foi o responsável pela publicação da maioria dos títulos do escritor.

"Conheci o Josué Guimarães nos anos 1970, como leitor, e frequentando os lançamentos de seus livros. O primeiro contato se deu em 1980, quando eu trabalhava como produtor na TV Difusora, em Porto Alegre. Quem nos aproximou foi o cineasta Maurice Capovilla, que veio a Porto Alegre comprar os direitos de um conto de Josué Guimarães (O princípio e o fim). À noite, já estávamos na casa da Nydia e do Josué para acertar os detalhes do contrato do filme. A partir de então, nunca mais perdi o contato com eles, ficamos amigos pela vida afora", completa o DJ Claudinho Pereira, amigo de Josué e da família por muitos anos.