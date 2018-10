Poemas de Diego Petrarca compõem livro lançado nesta terça em Porto Alegre

Carnaval subjetivo (Editora Bestiário, 100 páginas), sétimo livro de Diego Petrarca, reúne poemas escritos entre 2015 e 2018. Nele, o verso livre convive com outras formas e expressões poéticas como experimentações visuais e aproveitamento dos espaços em branco.

O livro nasceu, sobretudo, da experiência do poeta com a paternidade e das conversas com alunos durante suas aulas de redação e literatura, matérias que leciona. Lançamento nesta quarta (31), a partir de 19h30min, no Carmelita (Travessa do Carmo, 54).