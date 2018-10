Roger Waters encerra turnê no Brasil com show em Porto Alegre

Porto Alegre é a parada final, nesta terça-feira (30), da turnê que o ex-Pink Floyd Rogers Waters trouxe para o Brasil em outubro e que causou alvoroço nas cidades em que ele se apresentou. Independentemente de posicionamentos políticos, o fato é que Waters deve levar uma multidão, na noite de hoje, para o Estádio Beira-Rio com o show Us + them.

Ainda há ingressos para diversos setores por valores entre R$ 360,00 (pista), R$ 500,00 (cadeira inferior), R$ 765,00 (pista premium) e R$ 1.500,00 (VIP lounge). A Livraria Cultura do Bourbon Shopping Country é a bilheteria oficial, mas a venda também ocorre pelo site ticketsforfun.com.br. A abertura será com Renato Borghetti, a partir das 19h30min.

Desde o primeiro show, em São Paulo, a polêmica se instalou. Por meio de imagens e texto projetados no telão, Waters se manifestou contra o então candidato Jair Bolsonaro. Ganhou, assim, a fúria de uma parte da plateia e a simpatia de outra. Em um segundo momento, ainda na capital paulista, de novo o artista repetiu o gesto.

Na capital baiana, relembrou o caso do mestre de capoeira Moa do Katendê, assassinado após uma discussão ao revelar o voto no candidato do PT. Na capital carioca, o artista convidou a família de Marielle Franco, morta em março, para subir ao palco. Já em Curitiba, no sábado passado, um minuto antes do horário proibido para propaganda eleitoral (22h), o músico exibiu novamente no telão do show o famoso "Elenão!".

Na semana passada, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, usou o Twitter para criticar o cantor, acusando-o de receber milhões "para fazer campanha eleitoral disfarçada". Dias antes, ao jornal Folha de S. Paulo, Waters reiterou suas posições políticas e citou o ministro da Cultura, afirmando que Sá Leitão "está no emprego errado" e defendeu sua renúncia.

Agora, Waters chega a Porto Alegre após o resultado das eleições e com um Brasil dividido politicamente. O que esperar do show? Muita música, com certeza. O vigor do ex-líder do Pink Floyd, aos 75 anos, tem chamado a atenção.

São 140 minutos de hits como Another brick in the wall, Speak to me, Time e Wish you were here. Também devem aparecer no setlist Pigs, Money, Smell the roses, Eclipse, Brain damage e Mother. É a terceira vez de Roger Waters em Porto Alegre: em 2012 ele se apresentou no estádio Beira-Rio com a turnê The wall e, 10 anos antes, o palco foi o Estádio Olímpico.