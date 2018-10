Flautista apresenta espetáculo com canções de Elis Regina em Porto Alegre

Nesta terça-feira (30), a partir das 20h, a flautista Ana Carolina Bueno estreia um espetáculo em formato inédito na Capital gaúcha em homenagem a Elis Regina, uma das maiores cantoras da música brasileira. A atividade, com ingressos a R$ 40,00, acontece no Auditório Eva Herz da Livraria Cultura do Bourbon Country.

O repertório tem canções como Arrastão, Fascinação, Águas de março, Como nossos pais e O bêbado e a equilibrista. A ideia é compartilhar com o público uma seleção especial de canções que marcaram a trajetória da cantora, explorando sonoridades diferenciadas da música instrumental. Ana Carolina estará acompanhada do pianista Michel Dorfman.