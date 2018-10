Maglore é atração no Ocidente

O projeto Segunda Maluca recebe hoje o show do grupo Maglore, às 22h30min. A apresentação do novo álbum Todas as bandeiras acontece no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), com ingressos no valor de R$ 40,00 (antecipados) e R$ 50,00 (no local).

O grupo baiano, formado em 2009, passou por mudanças recentes em sua composição: o baixista Rodrigo Damati deixou a banda pouco antes da gravação do sucessor de III. Assim, o guitarrista e vocalista Teago Oliveira, líder e principal compositor do Maglore, chamou o ex-integrante Lelo Brandão para a segunda guitarra e o guitarrista mineiro Lucas Oliveira, da banda Vitreaux, para o baixo. Felipe Dieder segue como baterista.

Todas as bandeiras, quarto álbum do Maglore, já estava composto antes da mudança de formação do novo quarteto. Em razão disso, o grupo foi obrigado a reinventar-se musicalmente sobre as novas canções.