Livro sobre o Natal Luz será lançado no Hotel Casa da Montanha

O Hotel Casa da Montanha (Borges de Medeiros, 3.166, em Gramado) é palco para o lançamento do livro A luz que transformou uma cidade - os bastidores do Natal Luz (Plus, 256 págs., R$ 59,90). O evento acontece entre 18h e 20h e inclui sessão de autógrafos com o autor, Luciano Peccin, presidente do Natal Luz por 17 edições.

A obra apresenta momentos inusitados, divertidos e os grandes desafios do festival criado em 1986. "Quis mostrar como um bando de apaixonados se dedicou e se jogou de corpo e alma para fazer este que é hoje um dos maiores natais do planeta", destaca o autor e criador do evento. Conforme ele, o objetivo do livro é deixar um legado para cidades, grupos de indivíduos e pessoas que se dedicam ou se interessam em fazer algo para sua comunidade.