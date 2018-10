Shakira volta a Porto Alegre depois de sete anos e se reafirma como artista completa

Giana Milani

Depois de uma longa espera desde 2011, os fãs de Shakira puderam matar a saudade na noite de terça-feira (23), quando a cantora se apresentou na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Foi o segundo show da El Dorado World Tour no País - o primeiro foi no domingo (21), em São Paulo.

Com o estádio lotado, a colombiana mostrou pontualidade no horário e reafirmou a característica pela qual é conhecida: o carisma. Shakira interagiu com a plateia em português e chamou os fãs de amigos. Essa já era a impressão deixada por ela na última vez em que esteve na capital gaúcha, há sete anos, com a turnê The Sun Comes Out.

O show começou com a clássica Estoy Aqui, emendada com Donde está corazón?. Em She Wolf, a música seguinte, a cantora propôs uma brincadeira e convidou as mulheres a uivarem. Dois de seus single mais recente, Me enamoré e Chantaje, animaram os fãs, mas foi em Whenever, Wherever, canção de 2001, que todos vibraram.

Outros hits que entraram no repertório e deixaram um gosto de nostalgia foram Dare (La La La) e Waka Waka (This Time for África), lançados durante a Copa do Mundo no Brasil (em 2014) e na África do Sul (em 2010), respectivamente. Vale lembrar que eles foram responsáveis por tornarem Shakira um símbolo do mundial.

Quando Hips Don’t Lie começou, a artista cumprimentou parte do público, vestindo um traje estampado e leve, que permitiu que ela executasse os movimentos de dança que viraram sua marca registrada. Aos 41 anos e mãe de dois filhos, a cantora mostra-se capaz de reunir presença de palco, cantar, dançar, tocar instrumentos e conquistar os fãs com simpatia. Ou seja, é completa e, por isso, fez o público sentir tanto a sua falta desde 2011.

Como foi o repertório do show