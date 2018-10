Ospa apresenta concerto com músicas de filmes, séries, jogos e animes

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta um concerto dedicado ao universo musical de filmes, séries de televisão, jogos digitais e animes nesta sexta-feira (26). A partir das 20h30min, os músicos apresentam um repertório de trilhas sonoras no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Ingressos a R$ 40,00.

Com regência de Arthur Barbosa, o espetáculo inclui temas de produções como Game of thrones, Cavaleiros do zodíaco, Top gear e Star trek. O compositor que mais aparece no programa é John Williams, cinco vezes vencedor do Oscar. Ele é lembrado através das trilhas de Tubarão, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park e Star Wars, entre outros trabalhos.

O espetáculo ainda conta com participações especiais das sopranos Raquel Flores e Gaia Schenini, do guitarrista Térence Veras e do youtuber Carlos Redel.