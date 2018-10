Maria Carpi é a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre

Ricardo Gruner

Pelo terceiro ano seguido, a Feira do Livro de Porto Alegre terá uma mulher no patronato. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (18). Maria Carpi foi a escolhida para comandar as atividades literárias na Praça da Alfândega neste ano, de 1 a 18 de novembro. Ela sucede Cíntia Moscovich (2016) e Valesca de Assis (2017) como patrona. Maria estreou na literatura em 1990, aos 51 anos, e, desde então, publicou obras como A migalha e a fome (finalista do Prêmio Jabuti), Nos gerais da dor (vencedor do prêmio Revelação da Associação Paulista dos Críticos de Arte) e O perdão imperdoável (Prêmio Açorianos).