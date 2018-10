Peça em homenagem a Fernandão volta a cartaz em Porto Alegre

A peça Um certo Capitão Fernando volta a cartaz para mais duas sessões, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (19) e no sábado (20), às 20h, no Teatro do Centro-Histórico Cultural da Santa Casa. Os ingressos custam R$ 50,00, à venda antecipadamente na internet, e uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do local.