Araújo Vianna recebe a cantora sertaneja Marília Mendonça

Show de Marília Mendonça é atração no Auditório Araújo Vianna MARILIA MENDONÇA/DIVULGAÇÃO/JC

A cantora Marília Mendonça se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira. O espetáculo acontece a partir das 21h, com ingressos por valores entre R$ 180,00 e R$ 410,00. As entradas podem ser adquiridas pelo site uhuu.com.

Conhecida como "rainha da sofrência", a goiana acumula sucessos ao longo da década. Em 2015, aos 20 anos, Marília gravou seu primeiro DVD. Desde então, emplacou faixas que marcaram a produção sertaneja contemporânea, como Sentimento louco, Infiel e Eu sei de cor.

Em seu currículo, constam também composições que tiveram destaque nas vozes de Cristiano Araújo e Henrique & Juliano, além de outras iniciativas. No início de outubro, a artista levou seu espetáculo a cinco cidades dos Estados Unidos.