Composições eruditas marcam recital de Daniel Marques e Luciana Noda em Porto Alegre

Obras de Antonio Ribeiro, Astor Piazzolla, Brenno Blauth e Henri Vieuxtemps compõem o recital que o violista Daniel Marques e a pianista Luciana Noda apresentam nesta terça-feira (16), às 19h, na Casa da Música (rua Gonçalo de Carvalho, 22). A entrada se dá por contribuição espontânea.

Violista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro desde 2005, Marques venceu o I e II Prêmios UNB de Música de Câmara e, em 2006, foi selecionado para integrar a Youth Orchestra of the Americas, realizando turnê por países europeus e trabalhando com importantes nomes da música erudita.

Luciana, por sua vez, é doutora em Música pela Ufrgs. Como solista, a pianista já tocou pela Orquestra de Cambra de L'Empordá (Espanha), Orquestra L'Estro Armonico de São Paulo e Orquestra de Câmara do Instituto de Artes da Unesp, entre outras.