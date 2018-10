London Pub tem semana dedicada ao jazz

A oitava edição da Jazz Week acontece entre esta terça-feira (16) e domingo (21), no London Pub & Bistrô (José do Patrocínio, 964). O espaço recebe um show por noite, com início às 22h e encerramento à meia-noite. A exceção é no domingo, quando o show começa às 21h e termina às 23h. Ingressos entre R$ 15,00 e R$ 20,00, pelo site Sympla. O passaporte para todo o evento custa R$ 90,00.

A programação reúne artistas consagrados e novos nomes da cena gaúcha. Nesta terça, por exemplo, sobe ao palco o veterano Jorginho do Trompete, que toca profissionalmente desde os 14 anos. Reconhecido em premiações como o Troféu Açorianos, o músico também tem experiências no swing e samba rock, entre outros gêneros.

Nos próximos dias, as atrações são Corujazz (qaurta-feira); Quinzê com participação de Elisa Meneghetti (quinta-feira); Marmota e Pedro Veríssimo (sexta-feira); um tributo a Ballads, John Coltrane (sábado); e um especial Billie Holiday com Camila Toledo e a Ponte.