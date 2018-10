Documentário recorda crescimento do integralismo em SC

Como um partido de extrema direita recém-fundado se tornou, em dois anos, a maior força política de uma região do Brasil? Esta pergunta é o cerne do documentário Anauê!, o integralismo e o nazismo na região de Blumenau, que será exibido nesta segunda-feira (15), em sessão única, no CineBancários (General Câmara, 424), às 19h. A entrada é gratuita.

A proposta do longa é rever os tempos da forte presença do Movimento Integralista em Blumenau, Santa Catarina. São reunidos depoimentos de populares da região, historiadores, filósofos e sociólogos, buscando abordar o momento atual do Brasil e do mundo. Na montagem do filme, os depoimentos são intercalados com imagens e filmes de arquivo com narrativa em primeira pessoa. Esses arquivos incluem discursos de Getúlio Vargas e de Nereu Ramos, além de arquivo fonográfico com sonoridade da época.