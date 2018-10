A Sbornia Kontr'Atracka tem sessão neste sábado em Porto Alegre

O espetáculo A Sbornia Kontr'Atracka, protagonizada por Hique Gomez e Simone Rasslan, depois de um concerto com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realizado no Auditório Araújo Vianna, acontece neste sábado, às 21h, no Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). A história do país flutuante, que tem encantado o público há mais de 30 anos, pretende levar todos seus habitantes tradicionais para assim conquistar um número maior de fãs.

Confirmadas a participação especial do Jungst Kørhal Sbørniano (Coro Jovem da Ospa) e outros convidados especiais. Ingressos entre R$ 70,00 e R$ 120,00, à venda no local e pelo site uhhu.com.