Ator confirma volta do robô BB-8 no filme Star Wars Episódio 9

Folhapress

O ator Brian Herring, responsável por controlar os movimentos do robô BB-8 de Star Wars, contou em seu perfil no Twitter que está gravando cenas do próximo filme da saga, StarWars: Episódio 9. "Primeiro dia de filmagens. Muito animado que isso esteja 'rolando' novamente com J.J. Abrams e toda a turma da galáxia muito, muito distante. Que sejam filmagens fantásticas", escreveu Herring em seu perfil no microblog.

BB-8 estreou na franquia no episódio O Despertar da Força, de 2015, e logo foi alçado a um dos personagens favoritos dos fãs. Na trama, ele é o fiel companheiro da heroína Rey, interpretada por Daisy Ridley. No filme seguinte, Os Últimos Jedi, ele vira androide de batalha do piloto Poe Dameron, personagem de Oscar Isaac. Em 2016, Herring veio a São Paulo para participar da ComicCon e contou como faz para comandar o robô.

Há sete versões diferentes do BB-8, com mobilidades distintas. Todas elas animadas por Herring, que participa das cenas vestido dos pés à cabeça com tecido verde fluorescente como um chroma-key e segurando um bastão com os comandos para a criatura.

Ele diz acreditar que seu trabalho -costuma reagir em diálogos imitando bipes eletrônicos com a boca- confere mais realismo às cenas e ajuda a interpretação dos atores.

Herring contou também que há criaturas mais complexas que exigem 17 manipuladores ao mesmo tempo. Em outros casos, ele dá orientação remotamente a operadores que, vestidos nos figurinos de seres como Moroff, tão peludo como Chewbacca, não conseguem ver e mal podem ouvir.

"Fico à distância dizendo num microfone: mova-se (no sentido das) 12 horas. Agora, duas horas", contou. O novo filme, que terá direção e roteiro de J.J. Abrams, tem estreia prevista para 20 de dezembro de 2019.

Ele contará ainda com uma aparição póstuma de Carrie Fisher, que morreu em 27 de dezembro de 2016, aos 60 anos. A Disney explicou que a personagem de Fisher será composta de filmagens anteriores não utilizadas de O Despertar da Força, com as bênçãos de sua filha, Billie Lourd.