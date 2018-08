Cine Victoria, tradicional sala de cinema de rua de Porto Alegre, pode fechar as portas

O último remanescente dos cinemas de rua da Capital dedicado a filmes do circuito comercial corre o risco de fechar as portas em 30 dias. Este foi o prazo dado ao locatário do Cine Victoria, tradicional espaço exibidor da Borges de Medeiros, no Centro de Porto Alegre. Luiz Carlos Maurente reclama que não foi procurado pela administradora para a renovação e recebeu ontem a notificação para desocupar o local.

“Investi cerca de R$ 270 mil nas salas, sendo R$ 70 mil em manutenção e R$ 200 mil em equipamentos. O valor dos equipamentos é possível reaver, mas o de manutenção é um investimento que se perde”, afirma Maurente. Composto por duas salas, com 200 e 150 lugares respectivamente, o Cine Victoria movimenta cerca de 4, 5 mil pessoas por mês.

Maurente iniciou sua administração à frente do espaço em 1º de setembro de 2015, passando por quatro meses de renovação até a reinauguração em janeiro de 2016. Procurada, a administradora do edifício preferiu não se pronunciar.