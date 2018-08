Zé do Bêlo se apresenta no Teatro Renascença nesta quinta

O músico Zé do Bêlo sobe ao palco do Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307) na quinta-feira (9) para única apresentação, marcando o seu retorno ao Estado, depois de oito anos vivendo em Brasília e na Paraíba. O show está marcado para as 20h30min de quinta-feira, com ingressos a R$ 20,00. Ele será acompanhado por Alexandre Rossetto no contrabaixo, Luiz Jakka e Nêgo Zé na percussão, e King Jim na voz e sax.

O espetáculo tem repertório recheado de canções da música popular brasileira das décadas de 1920 e 1930, resultado de longa pesquisa por obras raras de gêneros de raiz popular como modinha, lundu, coco, embolada, choro e o samba nas suas variações. O setlist, segundo o artista, é um apanhado de joias, canções populares selecionadas em uma pesquisa aprofundada em coleções de fonogramas antigos de obras de autores como Manezinho Araújo, João da Baiana, Jararaca e Ratinho, Almirante e Bando de Tangaras, Canuto, Noel Rosa e Braguinha.