Pabllo Vittar se apresenta em Porto Alegre no dia 20 de setembro

Drag queen é um dos ícones do movimento LGBTQ no Brasil MAURO PIMENTEL/AFP/ARQUIVO/JC

Drag queen mais badalada da atualidade e um dos ícones do movimento LGBTQ+ no Brasil, a cantora Pabllo Vittar vai se apresentar novamente em Porto Alegre no próximo mês. O show acontece no feriado do dia 20 de setembro, a partir das 20h30min, no Pepsi on Stage, zona norte da Capital.

Sucesso nacional com o álbum Vai Passar Mal, lançado no começo de 2017, Pabllo promete interpretar diversos sucessos, como Todo Dia, Corpo Sensual, Então Vai e K.O. – esta última com mais de 313 milhões de visualizações no Youtube. Além de ser uma das artistas mais tocadas nas rádios do País, ela venceu o Prêmio Multishow de 2017 na categoria voto Popular.

O primeiro lote de ingressos para a apresentação já está à venda, com valores que vão de R$ 50 (meia-entrada para pista simples) até R$ 180 para o mezanino. Em Porto Alegre, os tíquetes podem ser adquiridos nas lojas Multisom da Rua dos Andradas e dos shoppings Bourbon Wallig, Praia de Belas Shopping, Iguatemi, Bourbon Ipiranga, BarraShoppingSul e Shopping Total.

Na região metropolitana, os bilhetes estão disponíveis nas lojas Multisom dos shoppings Bourbon São Leopoldo, Bourbon Novo Hamburgo, Park Shopping Canoas e Canoas Shopping. A abertura da casa de shows será as 17h e serão admitidas apenas pessoas maiores de 14 anos.

A data do espetáculo – 20 de setembro – é a mesma da apresentação de Pabllo Vittar em Porto Alegre em 2017. A cantora voltaria a se apresentar na Capital em abril, mas o show, marcado para a Arena do Grêmio, foi cancelado por desentendimentos contratuais entre a produtora do evento e o staff da artista.