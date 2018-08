José Eduardo Agualusa faz conferência no Fronteiras do Pensamento nesta segunda

O escritor angolano José Eduardo Agualusa conduz nesta segunda-feira (6) o quarto encontro da temporada 2018 do Fronteiras do Pensamento, que, nesta 12ª edição, convida a refletir sobre guerras culturais. A conferência está marcada para as 19h45min, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Pacote de ingressos para todas as conferências da temporada a R$ 1.112,50, podem ser adquiridos pela internet e não são vendidos individualmente.