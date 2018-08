Cia. Halarde realiza releitura contemporânea de espetáculo infantil

Celebrando os 21 anos da primeira montagem, a Cia. Halarde de Teatro realiza uma releitura contemporânea do espetáculo infantil Gurizada medonha (1997), texto original do jornalista Hélio Barcellos Jr. e direção/produção de Paulo Guerra. Sessões sábados e domingos, às 16h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana até 26 de agosto. Ingressos a R$ 30,00.

Gurizada medonha acontece em um edifício localizado numa metrópole. Os protagonistas são seis crianças, que costumam realizar suas brincadeiras no playground do prédio. Os meninos pensam que são mais inteligentes, mais espertos e mais maduros do que as meninas. Mas elas acham os meninos bobos, bagunceiros e medonhos. Com isso, as confusões tomam conta.