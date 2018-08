Larissa Manoela faz show na capital gaúcha neste domingo

Artista apresenta repertório do seu primeiro DVD, Up Tour, gravado em junho de 2017 RRANY PRODUTORA/DIVULGAÇÃO/JC

Larissa Manoela traz a Porto Alegre o show do seu primeiro DVD, Up Tour, gravado em junho de 2017, em Salvador. A apresentação ocorre neste domingo (5), às 17h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Ingressos entre R$ 70,00 e R$ 170,00 pelo site Uhuu.

A artista canta e dança, acompanhada de sua banda e de seus dançarinos. O repertório inclui faixas como Na hora H, Fugir agora, Oi psiu e Tô nem aí, além do sucesso Beijo, beijinho, beijão, da trilha sonora de Carrossel.

O currículo de Larissa também inclui projetos no cinema (os filmes Meus quinze anos e Fala sério, mãe!), na literatura (O mundo de Larissa Manoela) e no teatro (o musical A noviça rebelde).