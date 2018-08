Mais de 100 anos depois, obra de Simões Lopes Neto atrai leitores e pesquisadores

Patrícia Lima, especial para o JC

Não é para qualquer um passar dos 100 anos com a energia que a literatura do velho Simões Lopes Neto demonstra. Apesar das enormes barreiras linguísticas oferecidas pela sua obra principal - os Contos Gauchescos e as Lendas do Sul -, o interesse pelo universo particular criado pelo escritor só cresce entre pesquisadores e até entre os leitores comuns. Novas edições são lançadas com regularidade impressionante, entre elas textos inéditos ou que estavam adormecidos nos arquivos dos jornais da época. Nas universidades, é significativo o número de acadêmicos que voltam seu interesse para o pelotense. O resultado disso sugere mais do que o simples aumento da bibliografia do autor: mostra um dos grandes nomes da literatura brasileira ocupando posição de destaque no debate cultural para que as interpretações sobre sua obra sejam revistas.

Mais de 100 anos após a morte de Simões Lopes Neto ainda não foram suficientes para reunir a sua obra completa. A personalidade dispersiva do próprio Simões e a dilapidação de seu espólio são os responsáveis pelas lacunas na reunião de seus textos, realidade que os pesquisadores ainda trabalham para reparar. Mas o cenário é animador. Obras inéditas e reedições surgem de tempos em tempos, muitas delas com novo fôlego crítico, para iluminar o caminho de quem deseja mergulhar no universo desse gigante da literatura.

Talvez o maior exemplo disso seja a descoberta de dois textos inéditos, encontrados em situações fantásticas, que revelaram o projeto pedagógico que o escritor idealizou entre 1904 e 1907. O manuscrito original de um deles, a cartilha de alfabetização Artinha de Leitura, foi descoberto na biblioteca de uma professora, provavelmente adquirido décadas antes em algum sebo. O manuscrito do outro, o livro de leitura escolar Terra Gaúcha, estava dentro de um velho baú adquirido por um colecionador. As duas obras ganharam edições em 2013, coordenadas pelo professor da Ufrgs Luís Augusto Fischer.

Os textos resumem a visão progressista do escritor com relação à educação e demonstram que ele tentou viabilizar seu projeto educacional - que foi rejeitado pelo governo da época. Artinha de Leitura já trazia, em 1907, as simplificações ortográficas que seriam aprovadas em 1911 (motivo pelo qual foi rejeitada). Ao pé das páginas com as lições, Simões Lopes Neto dá carinhosas orientações aos professores, incentivando uma educação sem humilhações e castigos.

Já Terra Gaúcha - cuja edição de 2013 ganhou o subtítulo Histórias de Infância, para diferenciá-lo de um outro livro também escrito por Simões e publicado somente nos anos 1950 - é um livro de leitura, direcionado aos alunos mais avançados. Inspirada no Cuore - livro infantil do escritor italiano Edmondo de Amicis que fez grande sucesso no Brasil no começo do século XX -, a obra é narrada por um protagonista menino, Mayo, que relata seus dias na escola e as aventuras que vive em suas férias, na estância. O leitor pensou certo: a semelhança com a solução narrativa dos Contos e Lendas é real. Mayo pode ser visto, sim, como o ensaio para a criação de Blau Nunes.

Quem também comemora a nova leva de edições são os apaixonados por teatro. Simões Lopes Neto tem extensa produção teatral, publicada no final do século XIX e início do XX. A maioria das peças foi apresentada pela Companhia Cênica do Clube Caixeiral, de Pelotas, com grande reconhecimento do público. Parte dessa produção já estava publicada em antologias, mas foi no ano passado que uma edição se ocupou somente do teatro de Simões. Coordenado pelos professores João Luís Pereira Ourique e Luís Rubira, o livro Teatro (século XIX) traz os sete textos dramáticos publicados até 1899. Uma nova edição, com as obras publicadas nos primeiros anos do século XX, ainda é aguardada.