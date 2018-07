Quarta edição do POA Jazz Festival será em novembro

A quarta edição do POA Jazz Festival está confirmada para os dias 9, 10 e 11 de novembro, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. A programação dos shows foi anunciada na quinta-feira (26).

Entre os destaques da edição está o prestigiado saxofonista indiano Rudresh Mahanthappa, eleito sete vezes como o Sax Alto do ano pela crítica internacional (Downbeat Magazine 2018). As argentinas do grupo Bourbon Sweethearts e o Mariano Loiácono Quinteto também serão nomes de peso da programação.

A música do Rio Grande do Sul está presente com a apresentação do grupo Instrumental Picumã e do grupo Marmota Jazz, que abre o festival e terá como convidado o cantor Pedro Verissimo.