Laura Dalmás se apresenta a bordo do Cisne Branco

Neste domingo, o Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco recebe a cantora Laura Dalmás, participante da quinta temporada do The Voice Brasil, para o passeio de happy hour pelo Guaíba. O embarque é ocorre às 16h30min, com navegação até as 18h30min, no Armazém B3 do Cais do Porto (Mauá, 1.050). Os ingressos custam R$ 40,00 - reservas pelo celular (51) 99965-8907, através do WhatsApp.

Laura Dalmás, que tem se destacado na cena musical brasileira por sua voz suave e marcante, leva o público a mergulhar no rico universo da música pop nacional e internacional, em um espetáculo que também homenageia o jazz e o samba. A intérprete será acompanhada pela banda Cabelo Cacheado, formada por Márcio Staggemeier (baixo), Thomas Werner (guitarra) e Marcos Mangoni (bateria).