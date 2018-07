Rap de Cacife Clandestino e funk WC no Beat é atração no Opinião

O grupo de hip-hop carioca Cacife Clandestino e o funkeiro capixaba WC no Beat se apresentam na festa El Baile en Medellin, no Opinião (José do Patrocínio, 834). O show, em conjunto, acontece à 1h da manhã, de sábado para domingo - a abertura das portas ocorre às 23h. Ingressos entre R$ 45,00 e R$ 120,00.

Enquanto o Cacife Clandestino retorna a Porto Alegre para apresentar faixas da mixtape Marginal, WC no Beat vai aproveitar a sua estreia na capital gaúcha para mostrar em primeira mão um repertório cheio de batidas dançantes. Álbum de estreia do funkeiro, 18k conta com participações de Rincon Sapiência e MC Pocahontas.