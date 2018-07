Comédia Até que a internet nos separe é atração no Teatro Unisinos

Márcio Kieling e Carol Nakamura desembarcam em Porto Alegre com a comédia romântica Até que a internet nos separe. O espetáculo, que fala sobre os desafios do casamento na era das redes sociais, tem única apresentação no Teatro Unisinos nesta sexta-feira, às 21h.

A peça conta a história de Pâmela e Márcio, que estão prestes a completar sete anos de casados e se veem diante de um dilema que afeta cada vez mais as relações de hoje em dia: a era digital, na qual estamos mais preocupados com nossa aparência virtual.

A montagem trata de um dos temas mais atuais do momento: a relação do homem com a internet, em especial com o celular. Com humor, Até que a internet nos separe alerta a importância de não ficarmos dependentes das redes sociais.