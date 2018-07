Cris Crochemore e King Jim se apresentam no Royal Black Pub

Ex-integrantes da banda Garotos da Rua, Cris Crochemore e King Jim fazem show no palco do Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) hoje, a partir das 21h30min, Os ingressos custam R$ 15,00. Informações e reservas pelo WhatsApp (51) 98425-5788.

A dupla de músicos tem, em seu setlist, temas de rock, blues e baladas. Cris Crochemore começou sua carreira nos anos 1990, tocando com Bebeco Garcia.

O porto-alegrense participou de trabalhos autorais de artistas, com estilos diferentes, sempre trazendo o blues com ele, tanto que lançou Freeman Blues (2013), seu segundo álbum, todo autoral, com a Blues Groovers (banda formada por Otávio Rocha, Beto Werther e Ugo Perrotta, e com a participação especial do guitarrista norte-americano Brent Johnson). O cantor e guitarrista conta com a participação do saxofonista King Jim, figura clássica da cena porto-alegrense.