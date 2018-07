Hardcore melódico do CPM 22 é atração no Opinião

Após um ano, o CPM 22 volta a Porto Alegre com a turnê baseada no disco Suor e sacrifício (2017). A banda se apresenta no Opinião (José do Patrocínio, 834) hoje à noite, a partir das 23h. Ingressos entre R$ 60,00 e R$ 120,00 - disponíveis antecipadamente pelo site BlueTicket.

Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Japinha (bateria), Fernando Sanches (baixo) e Phil Fargnoli (guitarra) têm tocado destaques que a banda emplacou ao longo de duas décadas de estrada. Entram no repertório faixas como Dias atrás, O mundo dá voltas e Um minuto para o fim do mundo, além das novidades Ser mais simples e Honrar teu nome.

Dedicado ao hardcore melódico desde 1995, o grupo tem no currículo um Grammy Latino conquistado em 2008, com o álbum Cidade cinza.